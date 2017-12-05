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Ісландія хоче скасувати візи для українців

Ісландія не є країною-членом ЄС, але входить в Шенгенську зону
Ісландія заявила про готовність ввести безвізовий режим з Україною слідом за ЄС.
Ісландія хоче скасувати візи для українців Ісландія. Фото: goodfon.ru

"Щойно в МЗС Ісландії мені підтвердили, що українці зможуть подорожувати в цю країну без віз відразу після вступу в силу безвізу з ЄС", - повідомив посол України у Фінляндії та за сумісництвом в Ісландії Андрій Олефіров у своєму Twitter.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть "безвіз".

В четвер, 11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України.

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12 05 2017 17:42
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