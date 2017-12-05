НОВИНИІсландія заявила про готовність ввести безвізовий режим з Україною слідом за ЄС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ісландія хоче скасувати візи для українців
Ісландія не є країною-членом ЄС, але входить в Шенгенську зону
Ісландія. Фото: goodfon.ru
"Щойно в МЗС Ісландії мені підтвердили, що українці зможуть подорожувати в цю країну без віз відразу після вступу в силу безвізу з ЄС", - повідомив посол України у Фінляндії та за сумісництвом в Ісландії Андрій Олефіров у своєму Twitter.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть "безвіз".
В четвер, 11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України.
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