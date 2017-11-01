Ісландія відклала вступ до Євросоюзу

Три політичні партії в Ісландії домовилися про формування нового уряду, прийнявши рішення перенести рішення щодо вступу до ЄС.

Питання щодо проведення референдуму з приводу вступу країни до Євросоюзу буде розглянуто наприкінці каденції чинного парламенту, передає DW.

Коаліцію сформували Незалежна партія, Відродження та Яскраве майбутнє.

Прем'єр-міністром країни став голова Незалежної партії і колишній міністр фінансів Б'ярні Бенедіктссон.

Нагадаємо, що на парламентських виборах в Ісландії, що відбулися у жовтні 2016 року, перемогу здобула правляча "Партія незалежності".

Попередній прем'єр Ісландії Сігмундур Гуннлаугссон у квітні подав у відставку після скандалу з панамськими офшорами.

Гуннлаугссон та його дружина стали одними з фігурантів розслідування міжнародних журналістів щодо знаменитих власників великих офшорів.