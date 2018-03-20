Ісландські чиновники мають намір бойкотувати ЧС-2018 в Росії

Участь у змаганнях національної чоловічої футбольної команди і присутність на матчах ісландських уболівальників не буде заборонено

В уряді Ісландії розглядають питання про те, щоб відмовитися від присутності чиновників на заходах і матчах Чемпіонату світу з футболу в Росії, як це вирішила Велика Британія.

У такий спосіб Ісландія хоче виступити на підтримку Великої Британії у "справі Скрипаля", повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеве видання RÚV.

Як пише видання, за словами міністра закордонних справ країни Гудлаугура Тор Тордарсона, повний бойкот чемпіонату ісландським урядом буде означати, що жоден ісландський чиновник не буде присутнім на заходах ЧС-2018. При цьому участь у змаганнях національної чоловічої футбольної команди і присутність на матчах ісландських уболівальників не буде заборонено. Це, за словами Тордарсона, "сумнівів не викликає".

Міністр зауважив, що участь у ЧС-2018 для футболістів з Ісландії "унікальна можливість".

"Дуже важливо, щоб зараз, коли ми викликали до себе такий великий інтерес, ми скористалися цією можливістю", - сказав Гудлаугур Тор Тордарсон.

Обговорення в ісландському уряді можливого бойкоту ЧС-2018, за його даними, пов'язане зі "справою Скрипаля".

"Це, звичайно, (в разі схвалення, - ред.) стане відповіддю на події у Великій Британії", - додав глава відомства, відзначивши, що "це дуже серйозні речі, які пов'язані не тільки з британцями".

Відзначимо, що члени королівської сім'ї Великої Британії, а також британські чиновники не будуть присутні на Мундіалі в Росії. Відповідне оголошення зробила прем'єр-міністр Тереза ​​Мей.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.