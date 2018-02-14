Іспанець у 80 років став студентом програми Erasmus і вчитиметься в Італії
Про це повідомляє Euractiv.
Кастільйо у минулому нотаріус, батько трьох дітей і дідусь шести внуків. Зараз він вивчає історію в університеті Валенсії. Після виходу на пенсію чоловік переніс серцевий напад.
"Незабаром після одужання я сказав собі: Я хотів би зробити щось нетипове для пенсіонера. Історія мене завжди цікавила, мене цікавить все це, особливо сучасні предмети", - сказав Кастільйо іспанському інформаційному агентству Efe.
Пенсіонер запевняє, що не відчуває ніяких сумнівів з приводу свого віку і наполягає, що відчуває себе одним зі звичайних студентів. "Я отримую відмінне лікування, вік - не проблема", - розповідає дідусь.
Його сім’я вже почала планувати поїздку на Апеннінський півострів. Це не перший досвід іспанця в Італії. До того, як стати нотаріусом, він був професором в університеті Барселони, у цей час Кастільйо провів два місяці в Римі і Болоньї.
42 роки тому він відвідав Верону з дружиною, щоб побачити легендарну грецьку оперну співачку Марію Каллас. "Ось чому я вибрав Верону", - каже Кастільйо.
"Людей мого віку я закликаю не залишатися вдома і замість цього відкривати себе світові, бо ми все ще можемо багато чого віддати суспільству, і ми можемо отримати багато натомість", - додав він.
Erasmus — програма обміну студентів, викладачів та науковців країн-членів Євросоюзу, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Македонії, Норвегії, Туреччини.
Програма надає можливість навчатися, проходити стажування чи викладати в іншій країні, що бере участь у програмі.
Нагадаємо, у листопаді минулого року британець Джефф Едвардс, який останні роки живе на вулиці, вступив до Кембриджського університету.
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