Іспанець у 80 років став студентом програми Erasmus і вчитиметься в Італії

Пенсіонер запевняє, що не відчуває ніяких сумнівів з приводу свого віку і наполягає, що відчуває себе одним зі звичайних студентів

Іспанець Мігель Кастільйо у свої 80 років став студентом освітньої програми Erasmus і наступного тижня вирушить на навчання до італійського міста Верона.

Про це повідомляє Euractiv.

Кастільйо у минулому нотаріус, батько трьох дітей і дідусь шести внуків. Зараз він вивчає історію в університеті Валенсії. Після виходу на пенсію чоловік переніс серцевий напад.

"Незабаром після одужання я сказав собі: Я хотів би зробити щось нетипове для пенсіонера. Історія мене завжди цікавила, мене цікавить все це, особливо сучасні предмети", - сказав Кастільйо іспанському інформаційному агентству Efe.