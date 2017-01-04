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Іспанія може отримати право вето щодо Гібралтару на переговорах з Brexit

Прес-секретар іспанського уряду вже заявив, що Мадрид задоволений таким рішенням
Європейський Союз пропонує Іспанії право вето щодо майбутніх відносин між Гібралтаром та ЄС після того, як Британії вийде з блоку.
Іспанія може отримати право вето щодо Гібралтару на переговорах з Brexit Фото: AP

За даними спільної позиції проекту ЄС щодо переговорів по Brexit, який інші країни-члени ЄС мають затвердити 29 квітня, "після того, як Велика Британії вийде з Євросоюзу, жодна угода між ЄС та Британією не може застосуватися до території Гібралтару без угоди між Королівством Іспанія та Великою Британією", повідомляє Reuters.

По суті, як зазначає агентство, ЄС пропонує Мадриду особливу частку влади над долею Гібралтару, але тільки після того, як територія вже не буде внутрішньою проблемою ЄС.

Прес-секретар іспанського уряду вже заявив, що Мадрид задоволений таким рішенням.

"Це те, що ми хотіли й те, про що ми говорили з самого початку... Визнання Європейським Союзом правової та політичної ситуації, яку Іспанія захищала, повністю задовольняє нас", - заявив напередодні Ініго Мендез де Віго.

Відзначимо, що 96% гібралтарців під час британського референдуму у червні проголосували за те, щоб залишитися в ЄС. Явка склала 84%.

Як відомо, Гібралтар - це британська заморська територія, розташована на півдні Піренейського півострова. Іспанія пред'являє права на цю територію.

Нагадаємо, що Іспанія запропонує розділити з Великобританією права на Гібралтар у зв'язку з Brexit.

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01 04 2017 12:56
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