CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІспанський порт Валенсія прийме судно з 629 біженцями, яке не впустили до Італії та Мальти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іспанії погодилася прийняти судно з біженцями, яке не впустили до Італії та Мальти
На борту судна перебувають 629 мігрантів, зокрема 123 дитини без супроводу дорослих, 11 малолітніх дітей і 7 вагітних жінок
Фото: elpais.com
"Це наш обов'язок – допомогти уникнути гуманітарної катастрофи й гарантувати безпечну гавань цим людям. Таким чином ми виконуємо норми міжнародного права", – заявив очільник женералітету Валенсія Ксімо Пуг, повідомляє El Pais.
Нагадаємо, влада Італії відмовилася допустити до своїх портів гуманітарний корабель, на борту якого перебувають понад 600 мігрантів зі Сходу.
Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців звернулося до урядів Італії та Мальти з проханням дозволити негайну висадку сотням мігрантів, яких у суботу врятувало гуманітарне судно Aquarius.
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