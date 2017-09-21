Іспанія готова переглянути умови фінансування Каталонії, якщо референдум скасують
"Якщо плани щодо незалежності скасують, ми можемо говорити. Каталонія вже має значну автономію, але ми могли б говорити про реформу фінансування та інші питання", - заявив міністр економіки Іспанії Луїс де Гіндос, повідомляє El Mundo.
Регіони Іспанії сплачують податки центральному уряду, після чого вони отримують квоти на охорону здоров'я, освіту та державну інфраструктуру.
Каталонія з населенням 7,5 мільйонів людей отримує приблизно 1,5 мільярда євро на місяць з Мадрида на покриття основних послуг.
Уряд Каталонії давно незадоволений розподіленням фінансування і вважає, що Мадрид має віддавати більше коштів. Де Гіндос вважає, що це питання можна обговорювати.
"У 2012 році ми знаходилися в розпалі кризи, і наша мета полягала в тому, щоб врятувати Іспанію... але тепер ситуація змінилася, ми маємо більше фіскального простору, у нас є відновлення, і це відкриває нові можливості для обговорення", - сказав він.
Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.
Зазначимо, вчора Іспанія взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.
Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність.
Як результат, представники місцевої влади Каталонії у суботу, 16 вересня, вийшли на мітинги. Демонтрації на підтримку референдуму підтриумють також місцеві жителі, виходячи на вулиці. Сьогодні на вулицях Барселони нарахували близько тисячі осіб, які вимагали звільнення затриманих каталонських чиновників, яких затримали в ході ряду обшуків, проведених в держустановах Каталонії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків