Іспанія має намір заарештувати Пучдемона в разі його поїздки в Данію
Про це передає Reuters.
Іспанська прокуратура повідомила, що негайно попросить суддю, який веде справу Пучдемона, відновити ордер на арешт, а також направить запит на його затримання в Данію, якщо той підтвердить свій приїзд.
Адвокат Пучдемона вважає ймовірність арешту його клієнта в Данії "досить високою", але додов, що вірить - датська влада відмовиться виконувати вимогу Іспанії.
Як повідомив представник держпрокурору Данії, вони будуть стежити за ситуацією, відмовившись розкрити більше подробиць.
Нагадаємо, Пучдемон планує взяти участь в дебатах присвячених ситуації в Каталонії на факультеті політології в Копенгагенському університеті 22 січня.
Наприкінці грудня Карлес Пучдемон зажадав, щоб Мадрид відновив його уряд, який було усунено після незаконного референдуму про незалежність.
Зазначимо, Пучдемон залишиться в Бельгії навіть після того, як Верховний суд Іспанії відкликав європейський ордер на його арешт.
Пучдемона та колишніх каталонських чиновників звинувачують у заколоті, розтраті державних коштів та непокорі уряду.
Відсторонений Мадридом Пучдемон відмовився отримувати пенсію як екс-лідер регіону, тому що, як і раніше, вважає себе головою женералітету.
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