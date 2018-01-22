Іспанія має намір заарештувати Пучдемона в разі його поїздки в Данію

Пучдемон планує взяти участь в дебатах присвячених ситуації в Каталонії на факультеті політології в Копенгагенському університеті 22 січня

Іспанія вимагатиме арешту відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, якщо він виїде з Бельгії в Данію для участі в дебатах в Копенгагенському університеті

Про це передає Reuters.

Іспанська прокуратура повідомила, що негайно попросить суддю, який веде справу Пучдемона, відновити ордер на арешт, а також направить запит на його затримання в Данію, якщо той підтвердить свій приїзд.

Адвокат Пучдемона вважає ймовірність арешту його клієнта в Данії "досить високою", але додов, що вірить - датська влада відмовиться виконувати вимогу Іспанії.

Як повідомив представник держпрокурору Данії, вони будуть стежити за ситуацією, відмовившись розкрити більше подробиць.

Нагадаємо, Пучдемон планує взяти участь в дебатах присвячених ситуації в Каталонії на факультеті політології в Копенгагенському університеті 22 січня.

Наприкінці грудня Карлес Пучдемон зажадав, щоб Мадрид відновив його уряд, який було усунено після незаконного референдуму про незалежність.

Зазначимо, Пучдемон залишиться в Бельгії навіть після того, як Верховний суд Іспанії відкликав європейський ордер на його арешт.

Пучдемона та колишніх каталонських чиновників звинувачують у заколоті, розтраті державних коштів та непокорі уряду.

Відсторонений Мадридом Пучдемон відмовився отримувати пенсію як екс-лідер регіону, тому що, як і раніше, вважає себе головою женералітету.