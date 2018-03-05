Іспанія обіцяє покарати учасників ETA

Попри оголошення про розпуск цієї організації Іспанія не збирається прощати злочини радикального баскського угруповання

Іспанський прем'єр-міністр Маріано Рахой у четвер, 3 травня, заявив, що не буде "жодної безкарності" для злочинів ETA – радикальної організації, що упродовж понад півстоліття боролася за незалежність Країни Басків.

Прем'єр-міністр Іспанії зазначив, що уряд відслідковуватиме колишніх бойовиків.

"Що б вони не робили найближчі кілька днів, ніщо не змінить безсумнівну реальність: проект ЕТА був гучним провалом", – цитує Рахоя Reuters.

Напередодні офіційні інституції та неурядові організації у Країні Басків отримали листа від угруповання ETA, датованого 16 квітня. Угруповання поінформувало про "повний розпуск усіх своїх структур і заявило про кінець своєї політичної ініціативи".

"Ми зробили це, наше останнє рішення, задля початку нової історичної фази", – йшлося в повідомленні.

Баскською мовою абревіатура ETA означає Euskadi ta Askatasuna ("Баскська батьківщина та свобода"). Бойовики угруповання вбили близько 850 осіб під час збройної кампанії за створення незалежної держави басків на території північної Іспанії та південної Франції.