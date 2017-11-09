Іспанія оштрафувала Facebook на 1.2 млн євро за збір даних користувачів

Іспанська влада оштрафували соціальну мережу Facebook на 1,2 мільйона євро за зберігання і передачу особистих даних користувачів для реклами.

Соціальна мережа збирала особисту інформацію користувачів, але не попереджала, на які саме цілі. Ще одним порушенням стало те, що дані продовжували зберігатися після того, як їх вже використовували, повідомляє видання El Pais.

"Агентство оголошує про існування двох серйозних і одного дуже серйозного порушень закону про захист інформації (LOPD) і відповідно оподатковує штрафом компанію Facebook в розмірі 1,2 мільйона доларів", – йдеться в повідомленні.

Як повідомив регулятор у сфері захисту даних в Іспанії, політика конфіденційності Facebook містить загальні і неясні умови, які не передбачають отримання дозволу на обробку персональних даних. У Facebook виданню повідомили, що приймають рішення іспанських властей до відома. Разом з тим у компанії наголосили, що мають намір оскаржити це рішення.

"Користувачі самі вибирають, яку інформацію хочуть додати в свій профіль, включаючи дані про релігійні переконання. Ми не використовуємо цю інформацію для рекламного таргетування", - заявили в компанії.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.