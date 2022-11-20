НОВИНИІспанія надала партію генераторів, щоб упоратися з наслідками російських ракетних атак на енергетику України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іспанія передала Україні партію генераторів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес у Twitter.
"Вчора 14 подарованих Іспанією генераторів вирушили до України для задоволення потреб, спричинених несправедливими та невиправданими атаками на українську енергетичну інфраструктуру", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України спростив імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання, скасувавши подання декларацій, а до цього було скасовано ввізне мито.
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20 11 2022 10:58 МЕДІА
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