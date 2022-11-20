Іспанія передала Україні партію генераторів

Іспанія надала партію генераторів, щоб упоратися з наслідками російських ракетних атак на енергетику України.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес у Twitter. "Вчора 14 подарованих Іспанією генераторів вирушили до України для задоволення потреб, спричинених несправедливими та невиправданими атаками на українську енергетичну інфраструктуру", - зазначив він. Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України спростив імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання, скасувавши подання декларацій, а до цього було скасовано ввізне мито.

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