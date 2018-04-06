Порошенко: Іспанія підтримує ідею миротворців на Донбасі та санкції проти Росії
"Відбулися дуже продуктивні зустрічі з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Це перша міжнародна зустріч новообраного прем’єр-міністра ... Дуже важливо, що ми отримали чітку позицію щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, підтримку позиції щодо миротворчої місії на Донбасі, продовження санкцій, підтримку позиції України в Європейському Союзі, підтримку євроатлантичних амбіцій України", - сказав Порошенко.
Під час перемовин вони з очільником уряду Іспанії визначили декілька проблем, зазначив він.
"До речі, базуючись на вчорашній зустрічі з величезною українською громадою, ми чітко поставили питання про прискорення підписання Угоди про уникнення подвійного оподаткування", - поінформував Порошенко.
За його словами, українська сторона отримала запевнення, що Угода готова, погоджена і буквально за декілька тижнів, одразу же після призначення уряду Іспанії, вона буде підписана.
"Так само, як і буде підписана Угода про соціальний захист українських громадян. Так само будуть підписані угоди про співпрацю в галузі сільського господарства, в галузі митної справи, юстиції і співпраці правоохоронних органів. Надзвичайно важливо, що одразу є така широка сфера нашої кооперації", - наголосив Президент.
Нагадаємо, що 2 червня Порошенко прибув до Королівства Іспанія. Це перший за 22 роки офіційний візит українського Президента в цю країну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов