Порошенко: Іспанія підтримує ідею миротворців на Донбасі та санкції проти Росії

Іспанія підтримує позицію України у питанні розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та продовження санкцій проти Росії, накладених Євросоюзом за порушення суверенітету та територіальної цілісності

Про це заявив Президент Петро Порошенко під час підходу до преси у рамках офіційного візиту до Іспанії, який транслювався у прямому телеефірі.

"Відбулися дуже продуктивні зустрічі з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Це перша міжнародна зустріч новообраного прем’єр-міністра ... Дуже важливо, що ми отримали чітку позицію щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, підтримку позиції щодо миротворчої місії на Донбасі, продовження санкцій, підтримку позиції України в Європейському Союзі, підтримку євроатлантичних амбіцій України", - сказав Порошенко.

Під час перемовин вони з очільником уряду Іспанії визначили декілька проблем, зазначив він.

"До речі, базуючись на вчорашній зустрічі з величезною українською громадою, ми чітко поставили питання про прискорення підписання Угоди про уникнення подвійного оподаткування", - поінформував Порошенко.

За його словами, українська сторона отримала запевнення, що Угода готова, погоджена і буквально за декілька тижнів, одразу же після призначення уряду Іспанії, вона буде підписана.

"Так само, як і буде підписана Угода про соціальний захист українських громадян. Так само будуть підписані угоди про співпрацю в галузі сільського господарства, в галузі митної справи, юстиції і співпраці правоохоронних органів. Надзвичайно важливо, що одразу є така широка сфера нашої кооперації", - наголосив Президент.

Нагадаємо, що 2 червня Порошенко прибув до Королівства Іспанія. Це перший за 22 роки офіційний візит українського Президента в цю країну.