Іспанія погрожує проголосувати проти угоди про Brexit, якщо туди не внесуть уточнення про Ґібралтар

Санчес хоче, аби майбутні переговори про статус півострова велись виключно між Іспанією та Великою Британією

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія проголосує проти чорнової угоди про вихід Британії з Європейського Союзу, якщо туди не внесуть уточнення щодо півострова Ґібралтар, який є британською територією.

"Як країна, ми не можемо допустити, щоб майбутнє Ґібралтару обговорювалось між Британією та ЄС — ці переговори мають вести Іспанія з Британією", — заявив Санчес 20 листопада на форумі у Мадриді, інформує Hromadske.

Іспанія має претензії на півострів, який передала Британії у 1713 році за умовами Утрехтського миру.

На думку Санчеса, пункт 184 угоди про вихід Британії з Євроблоку про "негайне проведення переговорів щодо умов майбутньої співпраці" можна трактувати як таку, яка означає, що переговори щодо таких питань, як Ґібралтар, будуть проводитись за участі ЄС.

Іспанський прем’єр закликав прояснити це питання в тексті угоди, інакше Іспанія не підтримає запропоновану угоду.

Водночас, британський міністр Ґібралтару Фабіан Пікардо заявив, що Іспанія використовує "широко відому тактику" підняття проблем в останню мить і перешкоджає пошукам довіри і співпраці у питанні Brexit.

Речник прем’єрки Британії Терези Мей в свою чергу заперечив заяву Санчеса і заявив, що чорновий текст угоди таки вирішує питання Ґібралтару разом з іншими заморськими територіями та володіннями королівства.

Ґібралтар — територія на півдні Піренейського півострова, якою керує територією губернатор, якого призначає королева Великої Британії. 10 вересня 1967 року на півострові пройшов референдум, на якому 99,6 % населення Ґібралтару проголосували за належність до Великої Британії; проти проголосували всього 44 особи. 29 травня 2016 року головний міністр Гібралтару, Фабіан Пікардо, оголосив, що Гібралтар готовий підняти питання про спільний суверенітет з Іспанією, у разі виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Нагадаємо, у понеділок, 19 листопада, країни ЄС підтримали угоду про вихід Великої Британії зі складу союзу. 27 національних міністрів ЄС в цілому схвалили проект угоди про вихід Великої Британії зі складу союзу.