Іспанcький суд видав ордер на арешт Пучдемона, - ОНОВЛЕНО

Іспанська прокуратура вимагає арешту без права застави для всіх членів відстороненого уряду Каталонії

Прокуратура Іспанії звернулася до суду з проханням видати європейський ордер на арешт лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Крім ордера на арешт Пучдемона, прокуратура просить видати європейські ордери на арешт чотирьох членів відстороненого уряду Каталонії, - повідомляє El País.

Нагадаємо, що зараз Карлес Пучдемон і четверо членів його уряду перебувають у Бельгії.

Прокуратура у зверненні до судді нагадала "добре відомий усім факт", що каталонських політиків неодноразово викликали до суду, проте вони проігнорували цей виклик.

Крім ордерів на розшук і арешт політиків, прокуратура просить суд забезпечити передачу цих ордерів владі Бельгії.

Оновлення: Іспанський суддя Кармен Ламела підписав ордер на арешт Карлеса Пучдемона, задовольнивши прохання прокуратури.

Ламела погодився підписати європейський ордер на арешт Пучдемона і чотирьох його соратників, які зараз перебувають у Бельгії. Причиною стала неявка каталонських політиків на судове засідання, яке пройшло напередодні.

Видача європейського ордера означає, що найближчим часом запит буде передано бельгійській владі. Далі піде офіційна процедура розгляду і розгляд питання у бельгійському суді, куди мають викликати Пучдемона, що виїхав до Брюсселя, - повідомляє агентство Reuters

Також 2 листопада іспанський суд погодився взяти під варту цілу групу каталонських чиновників, причетних до оголошення незалежності регіону. Серед них заступник Пучдемона Оріоль Жункуерас, а також керівники кількох муніципалітетів. Всім їм загрожує до 30 років позбавлення волі за спробу заколоту.

Як повідомляли раніше, сьогодні в Мадриді суд почав допитувати колишніх каталонських чиновників. Пізніше El País повідомила, що прокуратура Іспанії вимагає арешту без права застави для всіх членів відстороненого уряду Каталонії, крім одного, який погодився співпрацювати зі слідством. Для колишнього міністра культури каталонського уряду Сантьяго Віли прокуратура вимагає арешту, але з правом застави. Сума застави поки що невідома.

Віла подав у відставку перед проголошенням незалежності Каталонії і погодився відповідати на питання сторін перед слідчим суддею.

Колишніх урядовців Каталонії звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів. Вони відмовилися свідчити і спілкувалися тільки зі своїми адвокатами.

Нагадаємо, Лідер Каталонії Карлес Пучдемон назвав скликані Мадридом вибори в регіоні викликом, який він приймає.

Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.