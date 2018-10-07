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Іспанія позбавила мандатів Пучдемона і і ще п'ятьох каталонських депутатів

Раніше шестеро депутатів, які перебувають під слідством, могли делегувати іншим депутатам своє право голосу
Іспанський суддя Пабло Ліар прийняв рішення позбавити шістьох каталонських політиків, обвинувачених у заколоті після проведення референдуму в Каталонії, мандатів регіональних депутатів.
Іспанія позбавила мандатів Пучдемона і і ще п Фото: reuters.com

Про це повідомляє у вівторок видання La Vanguardia, пише "Інтерфакс-Україна".

Депутатських мандатів позбулися екс-глава Женералітата Каталонії Карлес Пучдемон, колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас, екс-радник із зовнішніх справ Женералітата Каталонії Рауль Ромева, екс-кандидат на пост глави уряду Каталонії Жорді Туруль, депутат Жозеп Руль і колишній керівник громадської організації "Національна каталонська асамблея" Жорді Санчес.

Суддя зажадав від каталонського парламенту "вжити необхідних заходів" для виконання його рішення.

Раніше шестеро депутатів, які перебувають під слідством, не могли бути присутніми на сесіях каталонського парламенту, але вони могли делегувати іншим депутатам своє право голосу. Тепер партіям Junts per Catalunya і ERC, які представляли депутати, належить замінити відсторонених політиків.

Під слідством після референдуму про незалежність Каталонії перебувають 25 каталонських політиків.

Екс-глава Женералітата Каталонії проживає в Німеччині, де він очікує екстрадиції до Іспанії.

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10 07 2018 20:50
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