Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Іспанія проти залучення посередників у вирішенні конфлікту в Каталонії

Натомість представник Каталонії вітає ідею щодо стороннього посередника
Іспанський уряд відкидає заклики щодо залучення посередника між Мадридом та урядом Каталонії після того, як у північно-східній автономії відбувся референдум за незалежність, під час якого постраждали понад 800 осіб.
Іспанія проти залучення посередників у вирішенні конфлікту в Каталонії Фото: ВВС

Міністр із європейських справ Іспанії Хорхе Толедо сказав у коментарі Politico, що залучення будь-якої третьої сторони буде прийнятним для Мадрида, і що будь-який діалог має бути двостороннім.

"Ви можете змінити закон, ви можете протистояти йому, але ви не можете не підкорятися йому", - сказав Толедо.

Його коментарі є ще одним "свідченням протистояння Мадрида щодо надання каталанським сепаратистам будь-якого заохочення чи вигоди після насильницьких зіткнень у неділю", відзначає Politico.

Видання також повідомляє, що напередодні голосування в неділю Амадео Альтафай, представник Каталонії в Брюсселі, сказав, що вітає ідею щодо стороннього посередника і що "ідеально було б, якби це сталося набагато раніше".

Зазначимо, Європейський парламент 4 жовтня 2017 року проведе дебати щодо референдуму про незалежність Каталонії.

Нагадаємо, що 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території.

В результаті сутичок активістів з поліцією поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2017 15:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.