Іспанія проти залучення посередників у вирішенні конфлікту в Каталонії

Іспанський уряд відкидає заклики щодо залучення посередника між Мадридом та урядом Каталонії після того, як у північно-східній автономії відбувся референдум за незалежність, під час якого постраждали понад 800 осіб.

Міністр із європейських справ Іспанії Хорхе Толедо сказав у коментарі Politico, що залучення будь-якої третьої сторони буде прийнятним для Мадрида, і що будь-який діалог має бути двостороннім.

"Ви можете змінити закон, ви можете протистояти йому, але ви не можете не підкорятися йому", - сказав Толедо.

Його коментарі є ще одним "свідченням протистояння Мадрида щодо надання каталанським сепаратистам будь-якого заохочення чи вигоди після насильницьких зіткнень у неділю", відзначає Politico.

Видання також повідомляє, що напередодні голосування в неділю Амадео Альтафай, представник Каталонії в Брюсселі, сказав, що вітає ідею щодо стороннього посередника і що "ідеально було б, якби це сталося набагато раніше".

Зазначимо, Європейський парламент 4 жовтня 2017 року проведе дебати щодо референдуму про незалежність Каталонії.

Нагадаємо, що 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території.

В результаті сутичок активістів з поліцією поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.