Іспанія прийняла найбільше мігрантів з Африки у 2018 році

В Іспанії зареєстрували 55 756 мігрантів і біженців, які прибули морем з Північної Африки

Іспанія стала головним пунктом призначення для африканських мігрантів, які минулого року перетнули Середземне море, щоб потрапити до Європи.

У 2018 році в Іспанії зареєстрували 55 756 мігрантів і біженців, які прибули морем з Північної Африки, свідчать дані Управління ООН з питань міграції, повідомляє Euractiv.

Італія під керівництвом антиімміграційного урядом різко скоротила число прибулих в минулому році до 23 371 осіб, що становить приблизно одну п'яту від числа мігрантів у 2017 році, коли 119 369 осіб перетнули кордон з Лівії.

Загалом минулого року 113 145 мігрантів і біженців прибули до Європи морем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пропонує іспанському уряду побудувати стіну через Сахару, щоб боротися з потоком нелегальних мігрантів з Центральної Африки до Євросоюзу через Середземне море.