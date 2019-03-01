НОВИНИІспанія стала головним пунктом призначення для африканських мігрантів, які минулого року перетнули Середземне море, щоб потрапити до Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іспанія прийняла найбільше мігрантів з Африки у 2018 році
В Іспанії зареєстрували 55 756 мігрантів і біженців, які прибули морем з Північної Африки
Фото:rbc.ua
У 2018 році в Іспанії зареєстрували 55 756 мігрантів і біженців, які прибули морем з Північної Африки, свідчать дані Управління ООН з питань міграції, повідомляє Euractiv.
Італія під керівництвом антиімміграційного урядом різко скоротила число прибулих в минулому році до 23 371 осіб, що становить приблизно одну п'яту від числа мігрантів у 2017 році, коли 119 369 осіб перетнули кордон з Лівії.
Загалом минулого року 113 145 мігрантів і біженців прибули до Європи морем.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пропонує іспанському уряду побудувати стіну через Сахару, щоб боротися з потоком нелегальних мігрантів з Центральної Африки до Євросоюзу через Середземне море.
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03 01 2019 17:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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