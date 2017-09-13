Іспанія відповіла на відмову Австрії видати Фірташа

Фірташ тісно пов'язаний з Семеном Могилевичем, який вважається одним з найнебезпечніших у світі мафіозі

Антикорупційна прокуратура Іспанії зробила заяву в зв'язку з рішенням Земельного суду Відня від 29 серпня, який відхилив запит на видачу українського бізнесмена Дмитра Фірташа

Іспанська прокуратура, що займається боротьбою з корупцією та організованою злочинністю (ПБКОЗ), опублікувала свою заяву в газеті El Mundo.

У зверненні стверджується, що хоча віденський суд і розцінив надіслані з Іспанії документи "недостатньо конкретними", іспанська сторона вважає, що доказів провини Фірташа цілком достатньо. У зв'язку з цим Іспанія сподівається на австрійську прокуратуру, яка вже почала оскарження рішення суду.

Як наголошують іспанські прокурори, Фірташ тісно пов'язаний з Семеном Могилевичем, який вважається одним з найнебезпечніших у світі мафіозі й входить до переліку 10 найбільш розшукуваних американським ФБР утікачів. Основне звинувачення проти Фірташа в Іспанії, яке стало приводом для оголошення його в міжнародній розшук в листопаді 2016 року, - відмивання на іспанській території мільйонів євро.

Разом з тим, прокуратура визнає, що сам Фірташ ніколи не займався будь-якою незаконної діяльністю в Іспанії. За її версією, тут діяв його партнер - бізнесмен сирійського походження Харес Юссеф, який і підтримував "структуру відмивання грошей", а також його син Максим.

Протягом 2016 року в Іспанії було затримано 16 осіб за підозрою в причетності до цієї структури. Серед них - три консультанта-юриста і кілька співробітників банківських установ. Затримання були проведені в Барселоні і Марбельї, де імовірно здійснювалося відмивання грошей.

Капітали в Іспанію, за даними ПБКОЗ, надходили для відмивання найчастіше з офшорних зон, наприклад, з Кіпру або Британських Віргінських островів. Вкладалися вони в готельний і ресторанний бізнес, а також у придбання елітної нерухомості на іспанському узбережжі. Конкретну суму грошей, імовірно відмиту Фірташем в Іспанії, прокуратура не називає. За її твердженням, йдеться про суму, що значно перевищує 10 млн євро.

Як повідомляв iPress.ua, голова ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим у 2013 році. Під час попередньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції до США. Фірташ усі звинувачення заперечував і назвав їх політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.

Нагадаємо, що зараз Фірташ мешкає у розкішному маєтку в Австрії.

Відень відмовляється видавати його Сполученим Штатам.

Генпрокуратура України досі не висувала йому підозр у жодній кримінальній справі.

ГПУ займається досудовим розслідуванням щодо зловживань топ-менеджменту Фірташа у газовий компанії "Газтек", а НАБУ підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату".

Водночас Шевченківський районний суд Києва відмовився перевіряти можливість придбання підприємцем російської державної частки у структурі власності телеканалу "Інтер" на кошти вкладників банку "Надра". В такий спосіб Фірташ захистив "Інтер" від антиросійських санкцій.

Наприкінці серпня Земельний суд Відня вирішив не видавати іспанському правосуддю українського олігарха.

Зазначимо, олігарх не приховує, що досягнув успіху у бізнесі завдяки своїм зв'язкам з оточенням Володимира Путіна.