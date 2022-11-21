Іспанія відправить поліцейських в Україну для допомоги у розслідуванні військових злочинів
Про це повідомляє Reuters .
До Києва вже прибула передова делегація іспанських поліцейських для зустрічі із представниками української прокуратури, повідомили у МВС Іспанії.
Під час першої зустрічі сторони встановили умови співробітництва та конкретизували райони дислокації, повідомили у міністерстві.
Іспанські офіцери працюватимуть разом з українськими слідчими та прокурорами зі збору доказів, які можуть бути включені до справ про порушення міжнародного права після вторгнення росії до України у лютому.
Санчес також повідомив, що наприкінці листопада почне працювати новий навчальний центр для українських військовослужбовців в іспанському місті Толедо.
Нагадаємо, програма підготовки українських снайперів у Толедо передбачає навчання 400 українських військовослужбовців кожні два місяці.
Крім того, Іспанія розглядає можливість навчання українських солдатів прийомам, пов'язаним з кіберзахистом, а також використанню коштів, які нещодавно були відправлені в Україну, таких як польова артилерія 105/14 та ракетний комплекс Hawk. Навчальні програми є частиною Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Україна), яку спонсорує Європейський Союз, яка доповнює доставку зброї в Україну, щоб протистояти російському вторгненню.
Раніше повідомлялось, що Франція передала Україні зенітні ракетні системи Crotale.
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