Іспанія вимагає покарати всіх каталонських урядовців, окрім того, який пішов на співпрацю
Про це повідомляє El Pais.
Для колишнього міністра культури женералітату (уряду) Сантьяго Віли прокуратура вимагає арешту, але з правом застави. Сума застави наразі невідома.
Віла подав у відставку перед проголошенням незалежності Каталонії і погодився відповідати на запитання сторін перед слідчим суддею.
Колишні члени уряду Каталонії звинувачуються у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів. Вони відмовилися давати свідчення і спілкувалися лише зі своїми адвокатами.
Як відомо, колишній глава женералітату Карлес Пучдемон і четверо міністрів не з’явилися на допит і лишаються у Бельгії, називаючи себе легітимним урядом і критикуючи політичний характер судового процесу.
Нагадаємо, лідер Каталонії Карлес Пучдемон назвав скликані Мадридом вибори в регіоні викликом, який він приймає.
Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.
Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.
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