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Іспанія вимагає покарати всіх каталонських урядовців, окрім того, який пішов на співпрацю

Колишні члени уряду Каталонії звинувачуються у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів
Прокуратура Іспанії вимагає арешту без права застави для всіх членів відстороненого уряду Каталонії, окрім одного, який погодився співпрацювати зі слідством.
Іспанія вимагає покарати всіх каталонських урядовців, окрім того, який пішов на співпрацю Фото: Reuters

Про це повідомляє El Pais.

Для колишнього міністра культури женералітату (уряду) Сантьяго Віли прокуратура вимагає арешту, але з правом застави. Сума застави наразі невідома.

Віла подав у відставку перед проголошенням незалежності Каталонії і погодився відповідати на запитання сторін перед слідчим суддею.

Колишні члени уряду Каталонії звинувачуються у заколоті,  повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів.  Вони відмовилися давати свідчення і спілкувалися лише зі своїми адвокатами.

Як відомо, колишній глава женералітату Карлес Пучдемон і четверо міністрів не з’явилися на допит і лишаються у Бельгії, називаючи себе легітимним урядом і критикуючи політичний характер судового процесу.

Нагадаємо, лідер Каталонії Карлес Пучдемон назвав скликані Мадридом вибори в регіоні викликом, який він приймає.

Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

 

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02 11 2017 13:59
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