Іспанія за запитом Росії затримала одного з ініціаторів "закону Магнітського"
Браудер опублікував фото з поліцейської машини, зазначивши, що його везуть у відділення, - повідомив він сам у своєму мікроблозі Twitter.
У російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, якого вбили ввечері 29 травня, було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.
Наприкінці минулого року Тверський суд Москви заочно засудив Браудера до дев'яти років колонії, визнавши його винним у навмисному банкрутстві й ухиленні від сплати податків на суму понад три мільярди рублів. Обставини справи стосуються 1996 року. Після цього Генпрокуратура Росії направила в Інтерпол черговий запит на затримання і екстрадицію Браудера в Росію.
Це вже не перший заочний вирок стосовно Браудера в Росії - в 2013 році його засудили теж на дев'ять років колонії, звинувативши в незаконному придбанні акцій "Газпрому".
Нагадаємо, Браудер є одним з ініціаторів прийняття в США "закону Магнітського", названого в пам'ять про померлого в СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань із російського бюджету.
Документ передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. 2 травня аналог "закону Магнітського" прийняв британський парламент.
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