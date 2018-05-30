Іспанія за запитом Росії затримала одного з ініціаторів "закону Магнітського"

Вільям Браудер повідомив, що його везуть у поліцію

Британського фінансиста, засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера затримали в Іспанії за запитом Росії.

Браудер опублікував фото з поліцейської машини, зазначивши, що його везуть у відділення, - повідомив він сам у своєму мікроблозі Twitter.

У російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, якого вбили ввечері 29 травня, було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.