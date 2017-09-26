Іспанія закрила більше 140 сайтів з інформацією про референдум в Каталонії

Серед інших ресурсів блокується також офіційни сайт Національної асамблеї Каталонії

Цивільна гвардія Іспанії за наказом Верховного суду Каталонії заблокувала понад 140 сайтів, у яких міститься інформація про проведення референдуму про незалежність Каталонії.

Серед інших ресурсів блокується також офіційни сайт Національної асамблеї Каталонії. Про це повідомляє агенція EFE.

Відповідне розпорядження видав Верховний суд Каталонії, який при цьому спирався на те, що Конституційний суд визнав референдум незаконним.

Нагадаємо, у неділю іспанська влада взяла під контроль всю правоохоронну систему Каталонії, щоб зупинити проведення референдуму про незалежність 1 жовтня.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Зазначимо, що Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.