Іспанія збільшила обов'язкову суму на рахунку для туристів з України до 70 євро на день
Від 7 квітня посольство Іспанії збільшило обов'язкову суму на рахунку для відкриття візи, йдеться в коментарі посольства Іспанії в Україні щодо оформлення візових документів.
Відтак, для перебування в Королівстві Іспанія від 1 до 9 днів на рахунку повинно бути 636,93 євро на людину (раніше 581 євро).
Ця сума буде збільшуватися на 70,77 євро за кожну додаткову добу.
Фінансове забезпечення можна підтвердити, надавши наступні документи: "баланс банківського рахунку (з інформацією про всі банківські операції мінімум за останні 3 місяці); або дорожні чеки; або копія кредитної картки (сторона з прізвищем та ім’ям заявника) разом із чеком з банкомата, на якому вказаний баланс на рахунку); або підтвердження проведення валютно-обмінної операції гривня-євро. Додатково можна надати підтвердження тимчасових заробітків, наприклад платіжні відомості, договори аренди тощо".
Як відомо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Відзначимо, що близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.
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