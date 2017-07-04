Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Іспанія збільшила обов'язкову суму на рахунку для туристів з України до 70 євро на день

Для перебування в Іспанії від 1 до 9 днів на рахунку повинно бути 636,93 євро на людину
Посольство Іспанії ускладнило подорож бюджетних громадян України до своєї країни.
Іспанія збільшила обов Фото: ptl-group.com

Від 7 квітня посольство Іспанії збільшило обов'язкову суму на рахунку для відкриття візи, йдеться в коментарі посольства Іспанії в Україні щодо оформлення візових документів. 

Відтак, для перебування в Королівстві Іспанія від 1 до 9 днів на рахунку повинно бути 636,93 євро на людину (раніше 581 євро).

Ця сума буде збільшуватися на 70,77 євро за кожну додаткову добу.

Фінансове забезпечення можна підтвердити, надавши наступні документи: "баланс банківського рахунку (з інформацією про всі банківські операції мінімум за останні 3 місяці); або дорожні чеки; або копія кредитної картки (сторона з прізвищем та ім’ям заявника) разом із чеком з банкомата, на якому вказаний баланс на рахунку); або підтвердження проведення валютно-обмінної операції гривня-євро. Додатково можна надати підтвердження тимчасових заробітків, наприклад платіжні відомості, договори аренди тощо".

Як відомо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Відзначимо, що близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2017 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.