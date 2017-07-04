Іспанія збільшила обов'язкову суму на рахунку для туристів з України до 70 євро на день

Для перебування в Іспанії від 1 до 9 днів на рахунку повинно бути 636,93 євро на людину

Посольство Іспанії ускладнило подорож бюджетних громадян України до своєї країни.

Від 7 квітня посольство Іспанії збільшило обов'язкову суму на рахунку для відкриття візи, йдеться в коментарі посольства Іспанії в Україні щодо оформлення візових документів.

Відтак, для перебування в Королівстві Іспанія від 1 до 9 днів на рахунку повинно бути 636,93 євро на людину (раніше 581 євро).

Ця сума буде збільшуватися на 70,77 євро за кожну додаткову добу.

Фінансове забезпечення можна підтвердити, надавши наступні документи: "баланс банківського рахунку (з інформацією про всі банківські операції мінімум за останні 3 місяці); або дорожні чеки; або копія кредитної картки (сторона з прізвищем та ім’ям заявника) разом із чеком з банкомата, на якому вказаний баланс на рахунку); або підтвердження проведення валютно-обмінної операції гривня-євро. Додатково можна надати підтвердження тимчасових заробітків, наприклад платіжні відомості, договори аренди тощо".