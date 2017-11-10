Іспанська ліга програла справу Зозулі

Іспанська Ла Ліга програла судовий процес фанатам клубу Райо Вальєкано, які звинувачували українського нападника Романа Зозулю в нацизмі та зірвали його перехід із Бетіса в січні 2017 року.

Про це повідомляє Cadena SER.

За інформацією медіа, суд не побачив порушень у діях фанатів, коли нинішній гравець Альбасете приїхав у розташування Райо Вальєкано для завершення переходу.

Згідно з вердиктом, уболівальники висловлювали свій протест, але не застосовували насилля та ніяк не обмежували Зозулю в його правах.

У квітні стало відомо, що нападник вдруге не з'явився на засідання іспанського суду у справі про можливі погрози на його адресу з боку уболівальників мадридського клубу.

Повідомлялося, що Зозуля звернувся до суду з листом, де пояснив, що піддається серйозному тиску ЗМІ та соціальних мереж, який не дозволяє йому знайти собі новий клуб, і тому готовий свідчити по відеоконференції.

Раніше Бетіс вирішив повернути собі українського футболіста через звинувачення фанатів мадридського клубу в нацизмі.

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".