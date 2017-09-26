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Іспанська поліція візьме під контроль усі виборчі дільниці у Каталонії

Поліція візьме під контроль всі кабінки для голосування перед каталонським референдумом про незалежність
Іспанська поліція візьме під контроль усі виборчі дільниці у Каталонії Фото: apnews.com

Про це заявили в іспанському уряді, повідомляє Reuters.

"Регіональна поліція візьме під контроль будь кабінки для голосування перед каталонським референдумом про незалежність у ці вихідні", - йдеться у повідомленні.

Прокурор Каталонії наказав регіональної поліції взяти під контроль всі кабінки для голосування починаючи з п'ятниці, 29 вересня.

Окрім того, в уряді підтвердили, що перекрили всю логістику для проведення референдуму.

"Сьогодні ми можемо підтвердити, що в Каталонії не буде ефективного референдуму. Вся логістика референдуму була демонтована", - заявив представник іспанського уряду в Каталонії Енрік Мілло.

Своєю чергою каталонський регіональний уряд заявив, що все одно проведе голосування 1 жовтня й відправить каталонцям повідомлення з інформацією про їхні виборчі дільниці.

Нагадаємо, у неділю іспанська влада взяла під контроль всю правоохоронну систему Каталонії, щоб зупинити проведення референдуму про незалежність 1 жовтня.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Зазначимо, що Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

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