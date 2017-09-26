Іспанська поліція візьме під контроль усі виборчі дільниці у Каталонії
Про це заявили в іспанському уряді, повідомляє Reuters.
"Регіональна поліція візьме під контроль будь кабінки для голосування перед каталонським референдумом про незалежність у ці вихідні", - йдеться у повідомленні.
Прокурор Каталонії наказав регіональної поліції взяти під контроль всі кабінки для голосування починаючи з п'ятниці, 29 вересня.
Окрім того, в уряді підтвердили, що перекрили всю логістику для проведення референдуму.
"Сьогодні ми можемо підтвердити, що в Каталонії не буде ефективного референдуму. Вся логістика референдуму була демонтована", - заявив представник іспанського уряду в Каталонії Енрік Мілло.
Своєю чергою каталонський регіональний уряд заявив, що все одно проведе голосування 1 жовтня й відправить каталонцям повідомлення з інформацією про їхні виборчі дільниці.
Нагадаємо, у неділю іспанська влада взяла під контроль всю правоохоронну систему Каталонії, щоб зупинити проведення референдуму про незалежність 1 жовтня.
Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.
Зазначимо, що Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.
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