Іспанська поліція вилучить урни для голосування на референдумі про незалежність Каталонії

Прокуратура Іспанії наказала поліції конфіскувати урни для голосування, виборчі листівки та інші предмети, які можуть бути використані на референдумі про незалежність Каталонії.

Іспанія, Каталонія. Каталонці вийшли на підтримку проведення референдуму про незалежність регіону, запланованого на 9 листопада. 19 жовтня, 2014 року. Фото: АFР

Про це передає AFP.

У прокуратуру Барселони були викликані керівники Цивільної гвардії і Національної поліції, а також каталонської поліції Моссос д'Есквадра.

"Співробітники поліції будуть безпосередньо вживати заходи, які необхідні для вилучення ресурсів, призначених для підготовки або проведення незаконного референдуму", - йдеться в заяві прокуратури.

Зокрема, їм наказали вилучити такі предмети, як "урни для голосування, виборчі конверти, інструкції для членів виборчих дільниць, виборчі листівки, передвиборчу агітацію".

Нагадаємо, 7 вересня, незважаючи на протест офіційного Мадрида, парламент іспанського автономного співтовариства Каталонія схвалив проведення референдуму про незалежність.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон пізніше підписав прийнятий парламентом законопроект, згідно з яким буде проведено референдум про незалежність автономного округу від Іспанії.

На даний момент Каталонія домоглася автономії, офіційного статусу каталонської мови й визнання каталонців нацією, окремим від іспанців.

Прихильники незалежності регіону раніше вже намагалися провести референдум про незалежність. Референдум був намічений на листопад 2014 року, проте тоді Конституційний суд Іспанії визнав його незаконним і замість цього був проведений не має юридичної сили опитування. Проти голови уряду Каталонії Артура Маса було розпочато кримінальне розслідування через спроби проведення голосування. Пізніше, в 2015 році, каталонський парламент прийняв резолюцію про відокремлення регіону від Іспанії, проте документ був визнаний незаконним конституційним судом країни.

Каталонія - регіон на північному сході Іспанії, що межує з Францією. Більше третини населення регіону складають етнічні каталонці, що говорять на своїй мові. Населення регіону перевищує 7 млн ​​осіб. Його столицею є Барселона. Спроби проголосити незалежність Каталонії тривають кілька століть; так, одна з них відноситься до 1871 році. У 1979 році Каталонії було надано статус автономії.