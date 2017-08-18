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Іспанська поліція запобігла вчиненню другого теракту за добу

Поліція Каталонії ліквідувала ймовірних терористів під час спецоперації в Камбрілсі
У прибережному каталонському місті Камбрілс, розташованому на південний схід від Барселони, співробітники правоохоронних органів Іспанії провели спецоперацію в зв'язку з ймовірною новою терористичною атакою.
Іспанська поліція запобігла вчиненню другого теракту за добу Фото: ЕРА

Про це повідомляється на офіційній сторінці поліції Каталонії в Twitter.

У ході перестрілки оперативники ліквідували чотирьох осіб, яких підозрювали в організації ще однієї терористичної атаки. Ще один ймовірний терорист був поранений, його заарештували.

Як повідомляє El Pais, ймовірні терористи були ліквідовані під час спроби здійснити наїзд на пішоходів у місті Камбрільс. За відомостями видання, близько години ночі за місцевим часом фургон спробував заїхати на пішохідну зону на набережній, проте перекинувся, і ймовірні терористи були вбиті поліцією.

Згідно з повідомленням, у результаті спроби нового наїзду постраждали п'ятеро людей, двоє з них - у важкому стані. Один з поранених, імовірно, поліцейський.

За даними радіостанції Cadena SER, на терористах були одягнуті пояси з вибухівкою.


Як відомо, у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Двоє підозрюваних у причетності до теракту були заарештовані. Водій фургоназалишається на волі.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

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18 08 2017 06:54
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