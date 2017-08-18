Іспанська поліція запобігла вчиненню другого теракту за добу
Про це повідомляється на офіційній сторінці поліції Каталонії в Twitter.
У ході перестрілки оперативники ліквідували чотирьох осіб, яких підозрювали в організації ще однієї терористичної атаки. Ще один ймовірний терорист був поранений, його заарештували.
Як повідомляє El Pais, ймовірні терористи були ліквідовані під час спроби здійснити наїзд на пішоходів у місті Камбрільс. За відомостями видання, близько години ночі за місцевим часом фургон спробував заїхати на пішохідну зону на набережній, проте перекинувся, і ймовірні терористи були вбиті поліцією.
Згідно з повідомленням, у результаті спроби нового наїзду постраждали п'ятеро людей, двоє з них - у важкому стані. Один з поранених, імовірно, поліцейський.
За даними радіостанції Cadena SER, на терористах були одягнуті пояси з вибухівкою.
Ahora mismo en #Cambrils (no son imágenes fuertes, solo se escuchan tiros). Primero en frente de mi casa y ahora en la de mis padres... pic.twitter.com/HFC6DtqIlu— Eric 'Diablo'Murillo (@DiabloEMT) 17 серпня 2017 р.
Як відомо, у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.
Двоє підозрюваних у причетності до теракту були заарештовані. Водій фургоназалишається на волі.
Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".
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