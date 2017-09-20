Іспанська влада фактично призупинила автономію Каталонії
"Сьогодні уряд (Каталонії, - ред.) зазнав агресії, координованої поліцейськими силами Міністерства внутрішніх справ Іспанії, з тим щоб не дати каталонцям висловити своє право на референдумі і призупинити діяльність уряду", - заявив президент Каталонії Карлес Пучдемон, повідомляє EL Mundo.
Каталонський президент назвав дії іспанського уряду "демократичним неподобством". Пучдемон також заявив, що Мадрид перетнув "червону лінію, і його ніщо не відрізняє від авторитарних і репресивних режимів".
"Поліцейські дії в різних місцях, арешти високопоставлених чиновників і співробітників, залякування засобів масової інформації, спроба блокувати рахунки уряду, закриття веб-сторінки...Це неприйнятна ситуація для демократії", - сказав він.
Раніше іспанська поліція затримала 12 людей під час обшуків в офісах регіонального уряду Каталонії, які проводилися для пошуку документації, що стосується запланованого референдуму про незалежність.
Зазначимо, Іспанія взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму про незалежність.
Нагадаємо, у четвер, 7 вересня, Конституційний суд Іспанії провів надзвичайне засідання й призупинив дію законопроекту щодо проведення референдуму про незалежність Каталонії.
Членам парламенту та урядам іспанського регіону Каталонія будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення у зв'язку з підготовкою референдуму про незалежність.
Прокуратура Іспанії наказала поліції конфіскувати урни для голосування, виборчі листівки та інші предмети, які можуть бути використані на референдумі про незалежність Каталонії.
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