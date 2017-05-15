Іспанські поліцейські перехопили 5,5 тонн кокаїну

Поліцейські Іспанії та Еквадору перехопили судно, що перевозило наркотики, і в результаті вилучили понад 5 тонн кокаїну

Про це повідомляє Reuters.

Влада Іспанії співпрацювала з еквадорською поліцією, щоб перехопити судно з цієї латиноамериканської країни, що везло в Іспанію понад 5,5 тонн кокаїну.

В ході спецоперації були затримані 20 підозрюваних в участі у організації незаконного обігу наркотиків між Іспанією і Південною Америкою, ще четверо були арештовані в Іспанії.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури припинили у Києві діяльність нарколабораторії з виготовлення метамфетаміну.