CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліцейські Іспанії та Еквадору перехопили судно, що перевозило наркотики, і в результаті вилучили понад 5 тонн кокаїнуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іспанські поліцейські перехопили 5,5 тонн кокаїну
Влада Іспанії співпрацювала з еквадорською поліцією
Фото: sbu.gov.ua
Про це повідомляє Reuters.
Влада Іспанії співпрацювала з еквадорською поліцією, щоб перехопити судно з цієї латиноамериканської країни, що везло в Іспанію понад 5,5 тонн кокаїну.
В ході спецоперації були затримані 20 підозрюваних в участі у організації незаконного обігу наркотиків між Іспанією і Південною Америкою, ще четверо були арештовані в Іспанії.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури припинили у Києві діяльність нарколабораторії з виготовлення метамфетаміну.
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