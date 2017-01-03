Іспанський клуб "Райо Вальєкано" вимагає повернення українського футболіста Романа Зозулі

ФІФА готове дозволити Роману вчетверте заявитися в сезоні, проте не в Іспанії

Український нападник Роман Зозуля повинен повернутися у мадридський "Райо Вальєкано", фанати якого зірвали перехід українця з "Бетіса".

Мадридський клуб повідомив Зозулю, що він не може більше перебувати у таборі "Бетіса" та повинен повернутися у Мадрид, інформує іспанське видання AS.

"Райо Вальєкано" прагне, щоб Зозуля був присутнім на тренуванні команди сьогодні, 1 березня, о 11:00 за київським часом.

Також місяць, який виділив "Райо Вальєкано" для того, щоб Роман міг тренуватися у "Бетісі" закінчився, тому ФІФА вирішила піти українському нападнику на зустріч.

Як повідомляє Marca, ФІФА може дозволити Зозулі заявитися за 4 команду у нинішньому сезоні, але у тому чемпіонаті, який розпочинається найближчим часом, наприклад МЛС (США).

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".