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Іспанський парламент голосуватиме щодо вотуму недовіри уряду Рахоя

Завершення суду над колишніми функціонерами правлячої партії Іспанії викликало дискусію щодо можливого вотуму недовіри уряду
У парламенті Іспанії в четвер, 31 травня, проведуть дебати щодо можливого висловлення недовіри уряду прем'єр-міністра Маріано Рахоя.
Іспанський парламент голосуватиме щодо вотуму недовіри уряду Рахоя Фото: reuters.com

Власне голосування має відбутися в п'ятницю, 1 червня, однак обговорення може затягнутися і до суботи, повідомив речник парламенту у понеділок, 28 травня, пише DW.

З пропозицією вотуму недовіри виступила опозиційна Соціалістична робітнича партія після оголошеного минулого тижня вироку суду 29 обвинуваченим у відмиванні грошей, корупції та махінаціях із майном.

Серед засуджених до відбування покарання загалом у 351 рік в'язниці – колишні високопосадові функціонери правлячої Народної партії. Власне ж партія, до якої належить і Рахой, повинна буде повернути 245 тис. євро. Представники соцпартії вважають, що вотум недовіри має показати, чи готові парламентарі щось робити із "безкарністю".

Ліберальна опозиційна партія Ciudadanos заявила, що виступає проти вотуму недовіри уряду та вимагає проведення нових виборів.

Маріано Рахой уже заявив, що корупційний скандал ніяк не стосується жодного з членів його уряду, і він має намір працювати далі. Прем'єр уже пережив голосування щодо вотуму недовіри минулого червня. Речник політичної сили Пабло Касадо висловив жаль стосовно того, що "були люди, які використали Народну партію для самозбагачення".

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28 05 2018 18:51
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