СПОРТ НОВИНИІспанський суд замінив футболісту Ліонелю Мессі тюремне ув'язнення на штраф у розмірі близько €250 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іспанський суд вирішив не ув'язнювати Мессі
Футболіст має заплатити штраф у розмірі €400 за кожен день ув'язнення
Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За рішенням суду Іспанії нападаючий футбольного клубу "Барселона" аргентинець Ліонель Мессі за ухилення від несплати податків має заплатити штраф у розмірі €400 за кожен день ув'язнення.
"Таким чином, Мессі повинен буде заплатити близько €252 тис. штрафу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нападник "Барселони" Ліонель Мессі був засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків. Тоді повідомлялося, що Мессі нестиме покарання умовно.
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07 07 2017 16:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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