Іспанський суд вирішив не ув'язнювати Мессі

Футболіст має заплатити штраф у розмірі €400 за кожен день ув'язнення

Іспанський суд замінив футболісту Ліонелю Мессі тюремне ув'язнення на штраф у розмірі близько €250 тисяч.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За рішенням суду Іспанії нападаючий футбольного клубу "Барселона" аргентинець Ліонель Мессі за ухилення від несплати податків має заплатити штраф у розмірі €400 за кожен день ув'язнення.

"Таким чином, Мессі повинен буде заплатити близько €252 тис. штрафу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нападник "Барселони" Ліонель Мессі був засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків. Тоді повідомлялося, що Мессі нестиме покарання умовно.