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Іспанський суд вирішив не ув'язнювати Мессі

Футболіст має заплатити штраф у розмірі €400 за кожен день ув'язнення
Іспанський суд замінив футболісту Ліонелю Мессі тюремне ув'язнення на штраф у розмірі близько €250 тисяч.
Іспанський суд вирішив не ув Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За рішенням суду Іспанії нападаючий футбольного клубу "Барселона" аргентинець Ліонель Мессі за ухилення від несплати податків має заплатити штраф у розмірі €400 за кожен день ув'язнення.

"Таким чином, Мессі повинен буде заплатити близько €252 тис. штрафу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нападник "Барселони" Ліонель Мессі був засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків. Тоді повідомлялося, що Мессі нестиме покарання умовно.

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07 07 2017 16:53
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