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Іспанський суд звільнив другого з чотирьох затриманих у зв’язку з терактами в Каталонії

Недостатньо доказів для тримання під вартою
Верховний суд Іспанії постановив за певних умов звільнити з-під варти другого з чотирьох підозрюваних, затриманих у зв’язку з терактами в Каталонії.
Іспанський суд звільнив другого з чотирьох затриманих у зв’язку з терактами в Каталонії Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

"Суддя вирішив, що існує недостатньо доказів того, щоб тримати Ель Каріба під вартою, повідомило джерело в суді", – йдеться в повідомленні.

Тому його зобов’язали здати паспорт та щотижня з’являтися для перевірки.

Як зазначається, Салх Ель Каріб керував інтернет-кафе в північно-східному іспанському місті Ріполь, де проживала більшість із 12 членів осередку, що влаштували теракти в Барселоні та містечку Камбрільс.

Повідомляється, що напередодні суд вирішив звільнити також іншого підозрюваного – Мухаммеда Аала – через слабкість доказової бази проти нього. Ще двох підозрюваних суд арештував за звинуваченням у членстві в терористичній організації та вбивствах.

Нагадаємо, 17 серпня фургон в'їхав у натовп у центрі Барселони, а пізніше того ж дня ще один фургон намагався в'їхати у пішоходів у Камбрильсі. В результаті нападів загинули 15 осіб, близько 130 постраждало.

За підсумками суду, що розглядав справу чотирьох затриманих у справі, двоє людей заарештовано, одного затримано і він знаходиться в поліції, ще одного – відпущено на неоприлюднених умовах.

 

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24 08 2017 18:30
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