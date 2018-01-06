Іспанський уряд очолив Педро Санчес

Раніше він працював політичним консультантом у Європейському парламенті та в офісі Верховного представника ООН з Боснії і Герцеговини

Новим прем'єром Іспанії став лідер Соціалістичної робітничої партії Педро Санчес.

Після підтримки вотуму недовіри іспанському прем'єру Маріано Рахою, новим очільником уряду призначено Педро Санчеса, згідно 99 статті Конституції країни, - йдеться у заяві на сайті парламенту Іспанії.

Педро Санчес — лідер іспанських соціалістів, доктор економіки. Раніше він працював політичним консультантом у Європейському парламенті та в офісі Верховного представника ООН з Боснії і Герцеговини. З 2004 по 2009 входив до міської ради Мадрида. У 2008 році він став лектором з економіки в Університеті Каміло Хосе Села. Згодом він був обраний членом Конгресу депутатів, нижньої палати парламенту Іспанії.

1 червня іспанський парламент підтримав вотум недовіри прем'єру Маріано Рахою. За це проголосувало 180 з 350 депутатів.