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Іспанський уряд очолив Педро Санчес

Раніше він працював політичним консультантом у Європейському парламенті та в офісі Верховного представника ООН з Боснії і Герцеговини
Новим прем'єром Іспанії став лідер Соціалістичної робітничої партії Педро Санчес.
Іспанський уряд очолив Педро Санчес Фото: congreso.es

Після підтримки вотуму недовіри іспанському прем'єру Маріано Рахою, новим очільником уряду призначено Педро Санчеса, згідно 99 статті Конституції країни,  - йдеться у заяві на сайті парламенту Іспанії.

Педро Санчес — лідер іспанських соціалістів, доктор економіки. Раніше він працював політичним консультантом у Європейському парламенті та в офісі Верховного представника ООН з Боснії і Герцеговини. З 2004 по 2009 входив до міської ради Мадрида. У 2008 році він став лектором з економіки в Університеті Каміло Хосе Села. Згодом він був обраний членом Конгресу депутатів, нижньої палати парламенту Іспанії.

1 червня іспанський парламент підтримав вотум недовіри прем'єру Маріано Рахою. За це проголосувало 180 з 350 депутатів.

Зауважимо, що це перший випадок в історії постфранкістської Іспанії.

Раніше повідомлялось, що в іспанському парламенті зібрали 180 голосів для висловлення вотуму недовіри прем'єр-міністру країни Маріано Рахою. Зазначимо, що для висловлення вотуму необхідно 176 голосів.

Нагадаємо, у травні уже проходили дебати щодо висловлення недовіри прем’єр-міністру країни Маріано Рахою.

 

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01 06 2018 13:55
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