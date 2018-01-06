Іспанський уряд очолив Педро Санчес
Після підтримки вотуму недовіри іспанському прем'єру Маріано Рахою, новим очільником уряду призначено Педро Санчеса, згідно 99 статті Конституції країни, - йдеться у заяві на сайті парламенту Іспанії.
Педро Санчес — лідер іспанських соціалістів, доктор економіки. Раніше він працював політичним консультантом у Європейському парламенті та в офісі Верховного представника ООН з Боснії і Герцеговини. З 2004 по 2009 входив до міської ради Мадрида. У 2008 році він став лектором з економіки в Університеті Каміло Хосе Села. Згодом він був обраний членом Конгресу депутатів, нижньої палати парламенту Іспанії.
1 червня іспанський парламент підтримав вотум недовіри прем'єру Маріано Рахою. За це проголосувало 180 з 350 депутатів.
Зауважимо, що це перший випадок в історії постфранкістської Іспанії.
Раніше повідомлялось, що в іспанському парламенті зібрали 180 голосів для висловлення вотуму недовіри прем'єр-міністру країни Маріано Рахою. Зазначимо, що для висловлення вотуму необхідно 176 голосів.
Нагадаємо, у травні уже проходили дебати щодо висловлення недовіри прем’єр-міністру країни Маріано Рахою.
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