Іспанський урядовець вибачився за дії поліції у день референдуму в Каталонії

Представник іспанського уряду в Каталонії Енрік Мільйо вибачився за надмірну жорстокість поліції в день референдуму про незалежність.

"Коли я бачу ці кадри і чим більше дізнаюся про те, що когось били і штовхали, а одна людина досі в лікарні, я не можу нічого зробити, крім визнати, як мені прикро, і вибачитися від імені поліції", - сказав Мільйо, повідомляє Reuters.

Іспанська поліція використовувала кийки та гумові кулі, щоб зупинити людей, які голосували на недільному референдумі, проведення якого було заборонене урядом Іспанії.

Сцени насильства в день референдуму облетіли весь світ і отримали загальне засудження. В ході сутичок з поліцією поранення отримали майже 900 людей, в МВС Іспанії також заявили про понад 400 поранених поліцейських.

Раніше уряд Іспанії неодноразово висловлював підтримку дій поліції, заявляючи, що вони виконували рішення суду.

Вчора Конституційний суд Іспанії заборонив пленарне засідання парламенту Каталонії, на якому планується обговорити результати референдуму і вирішити, чи буде оголошена незалежність.

Нагадаємо, що у неділю, 1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.