Іспанці - одні з найбільш прихильних до України націй в Європі, - посол
"Іспанці загалом є людьми, які керуються здоровим глуздом. Водночас ми знаємо, що існує дуже потужна машина російської пропаганди, яка впливає на громадську думку не тільки іспанців. Але хочу зазначити, що ця потужна машина в Іспанії не дуже добре досягає своєї мети. Проведені в Європі опитування свідчать, що іспанці є однією з найбільш прихильних до України націй серед європейців", - розповів посол в інтерв'ю "Укрінформу".
Бугайо Оттоне наголошує, що російська пропаганда базується не на формуванні певної суспільної думки, а на "подачі інформації так розпливчасто, щоб не було зрозуміло, що насправді відбувається. І саме це вони роблять".
Дипломат переконаний, що "реагуючи на якісь безглузді заяви чи інформацію, ми тим самим їх підживлюємо". Також, за його словами, "в Європі й узагалі в світі часто роблять таку помилку, як перебільшення значення і впливу Росії".
Повертаючись до теми українсько-іспанських відносин, посол зауважив, що першим кроком до зближення стала українська міграція в Іспанію.
"Наразі в нашій країні загалом легально і нелегально мешкають близько 200 тис. українців. Вони мають чудовий імідж як люди освічені, працьовиті, чесні. Українські мігранти встановлюють природній місток між Україною та Іспанією, і саме завдяки їм ставлення іспанців до вашої країни загалом є позитивним", - додав політик.
Другим кроком він назвав Євромайдан.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахоя домовилися активізувати зусилля для підписання найближчім часом Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.
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