ПОЛІТИКА НОВИНИУ п'ятницю вранці, 27 квітня, глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у деміталізірованной зоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Історичний момент: лідер КНДР вперше за 65 років прибув на переговори до Південної Кореї, - ВІДЕО
Кім Чен Ин назвав зустріч "моментом початку нової історії ери і миру"
Фото: EPA / UPG
"Це перший візит північнокорейського правителя в Південну Корею після війни 1953 року. У прикордонному селі Пханмунджом він зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном", - повідомляє DW.
Відзначається, що глави країн привітали один одного і, потиснувши один одному руки "символічно перетнули кордон в північному напрямку і знову повернулися на південнокорейську територію".
Нагадаємо, що на початку березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зустрічі з делегацією спецпосланців з Південної Кореї заявив, що прагне рішуче просувати питання національного возз'єднання.
Також, Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян припиняє ядерні та ракетні випробування, а також закриває ядерний полігон.
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