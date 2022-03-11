Історик Тімоті Снайдер став амбасадором платформи United 24

Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер став одним із амбасадорів фандрейзингової платформи United24 і допомогатиме збирати кошти на систему протидії ворожим БПЛА.

Про це повідомляє Офіс президента.

«Я підтримую Україну, вона має виграти цю війну. Українська перемога відкриє регіон і світ для демократії та дасть усім нам надію. Але наразі Україна під загрозою. Значна частина України перебуває під окупацією. Агресор, порушуючи всі закони війни, прагне вбити мирне населення або позбавити його основних засобів до існування – їжі, води та електроенергії. Я історик і науковець і в перспективі хочу збирати гроші на відновлення бібліотек, шкіл та університетів. Але зараз ми маємо зробити те, що є більш нагальним, а саме – зібрати кошти, щоб допомогти Україні захиститися від дронів-убивць. Тому я поставив собі за мету зібрати 1 250 000 доларів на захист від цих безпілотників», – сказав Снайдер.

Історик особисто зустрічався з президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Києва у вересні. Нещодавно Снайдер виклав у вільний доступ свій курс лекцій для Єльського університету «Створення сучасної України», який набрав майже 3 мільйони переглядів. Зеленський висловив вдячність професору за правдиве висвітлення історії України.

United24 - це український державний сайт, запущений 5 травня 2022 року, для збору грошей на підтримку України під час війни з рф та для подолання наслідків російського вторгнення. За шість місяців громадяни зі 110 країн пожертвували Україні через цю платформу $213 млн.

Раніше повідомлялось, що амбасадором UNITED24 став американський астронавт Скотт Келлі.