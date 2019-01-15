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Історики створили систему розпізнавання осіб на фотографіях часів Громадянської війни в США

Civil War Photo Sleuth - це безкоштовний сервіс, який визначає, хто зображений на безіменних фотографіях
Американські історики і розробники створили сайт, який розпізнає обличчя військових на знімках часів Громадянської війни в США (1861-1865 роки).
Історики створили систему розпізнавання осіб на фотографіях часів Громадянської війни в США Фото: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Проект Civil War Photo Sleuth складається з архіву військових фотографій, який постійно поповнюють користувачі, і системи розпізнавання осіб, розробленої студентами і викладачами Політехнічного університету Вірджинії, інформує телеграм-канал Photoulove.

Архів створили видавець журналу Military Images Magazine Рон Коддінгтон і історик та директор Центру вивчення Громадянської війни Пол Куіглі.В архіві знаходиться понад 15 тисяч фотографій.


Фото: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington


Фото: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington


Фото: Brady National Photographic Art Gallery

"Наша місія полягає в тому, щоб заново відкрити втрачені імена американських солдатів і моряків, які брали участь в Громадянській війні", - розповідають творці Civil War Photo Sleuth.

Сервіс є повністю безкоштовним для використання.

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15 01 2019 10:20
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