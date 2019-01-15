Історики створили систему розпізнавання осіб на фотографіях часів Громадянської війни в США
Проект Civil War Photo Sleuth складається з архіву військових фотографій, який постійно поповнюють користувачі, і системи розпізнавання осіб, розробленої студентами і викладачами Політехнічного університету Вірджинії, інформує телеграм-канал Photoulove.
Архів створили видавець журналу Military Images Magazine Рон Коддінгтон і історик та директор Центру вивчення Громадянської війни Пол Куіглі.В архіві знаходиться понад 15 тисяч фотографій.
Фото: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington
Фото: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington
Фото: Brady National Photographic Art Gallery
"Наша місія полягає в тому, щоб заново відкрити втрачені імена американських солдатів і моряків, які брали участь в Громадянській війні", - розповідають творці Civil War Photo Sleuth.
Сервіс є повністю безкоштовним для використання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?