Історики створили систему розпізнавання осіб на фотографіях часів Громадянської війни в США Civil War Photo Sleuth - це безкоштовний сервіс, який визначає, хто зображений на безіменних фотографіях

Американські історики і розробники створили сайт, який розпізнає обличчя військових на знімках часів Громадянської війни в США (1861-1865 роки).

Фото: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Проект Civil War Photo Sleuth складається з архіву військових фотографій, який постійно поповнюють користувачі, і системи розпізнавання осіб, розробленої студентами і викладачами Політехнічного університету Вірджинії, інформує телеграм-канал Photoulove. Архів створили видавець журналу Military Images Magazine Рон Коддінгтон і історик та директор Центру вивчення Громадянської війни Пол Куіглі.В архіві знаходиться понад 15 тисяч фотографій.

Фото: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Фото: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Фото: Brady National Photographic Art Gallery "Наша місія полягає в тому, щоб заново відкрити втрачені імена американських солдатів і моряків, які брали участь в Громадянській війні", - розповідають творці Civil War Photo Sleuth. Сервіс є повністю безкоштовним для використання.

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