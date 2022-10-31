CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМВС Естонії планує змінити ширину прикордонної смуги, що проходить паралельно східному кордону: з нинішніх десяти метрів до 300 метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Істотно розширити заборонену зону на кордоні з РФ хоче Естонія
Фото: Scanpix / Postimees
Про це, повідомляє портал ERR.
За словами керівника відділу прикордонної та міграційної політики міністерства внутрішніх справ Естонії Янека Мягі, необхідність розширення прикордонної смуги виникла, коли почалося будівництво прикордонної інфраструктури на східному кордоні.
"Ми зрозуміли, що чинна регуляція більше не дозволяє добре охороняти цей кордон, на десяти метрах неможливо розмістити всю прикордонну інфраструктуру, патрулювати, створити там нормальні спостережні позиції", – пояснив Мягі.
За допомогою зміни прикордонної смуги буде вирівняна вся прикордонна, звивиста зараз через природні умови зона, і надалі людям буде простіше зрозуміти, де заборонено перебувати.
"З нашого погляду, важливо те, щоб лінія була пряма, оскільки при зигзагах і вигинах потрібно набагато більше техніки. Крім того, зона буде чітко позначена, і люди розумітимуть, що поруч розташований державний кордон і далі йти не можна", – додав Мягі.
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31 10 2022 08:43 МЕДІА
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