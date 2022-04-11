НОВИНИМіністр оборони Італії Гвідо Крозетто наголосив, що новий уряд прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні може затвердити шостий пакет військової допомоги для України після повномасштабного вторгнення з боку рф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італія готує шостий пакет військової допомоги для України
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Про це повідомляє видання ANSA.
"Єдине, чого ми не можемо зробити в такий складний час, в якому ми нині живемо, це втратити контакт із нашими міжнародними союзниками – ЄС і НАТО. Тому є лише один спосіб діяти та приймати рішення. Якщо ситуація в Україні не зміниться, буде шостий указ про відправку нової військової допомоги", – заявив очільник Міноборони Італії.
Він також додав, що указ буде правильний і необхідний, так само як і попередні.
Раніше повідомлялось, що Італія має плани спільно з Францією передати Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.
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04 11 2022 16:46 МЕДІА
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