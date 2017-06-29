ПОЛІТИКА НОВИНИПредставник Італії в Євросоюзі Мауріціо Массарі заявив, що його країна може заборонити іноземним суднам висаджувати в італійських портах мігрантів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італія може закрити порти для біженців
Більшість мігрантів потрапляють в Європу через Італію
Фото: AFP
У першу чергу, мова йде про рятувальні кораблі, які привозять мігрантів, що намагалися дістатися до Європи через Середземне море, передає BBC.
Також прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні звинуватив керівництво ЄС у тому, що воно намагається ігнорувати дану проблему.
Раніше повідомлялося, що в 2017 році кількість біженців через Середземне море виросла на 27,6%.
Нагадаємо, що загальна кількість осіб, які вимушено залишили свої житла, станом на кінець 2016 року становила у світі 65,6 мільйона осіб.
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