Італія не буде брати участь в бойових діях у Сирії
Глава уряду Паоло Джентилони 12 квітня поспілкувався з кількома зарубіжними колегами, у тому числі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Після цього він заявив, що Італія не буде воювати, але надасть партнерам логістичну допомогу, - інформує РБК.
Ударна група ВМС США готова вразити цілі у Сирії. Два есмінці США, озброєні крилатими ракетами Томагавк, реактивні літаки і підводні човни знаходяться в стані готовності завдати військового удару по цілях у Сирії.
Раніше, Stratfor оприлюднив ймовірні цілі удару американських ракет в Сирії. Під удар потрапляють об'єкти, пов'язані з "програмою створення хімічної зброї".
Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила використання хімзброї військами Асада в Думі. У заяві організації також наведено непідтверджені дані про загибель 70 осіб, які переховувалися від бомбардування в підвалах.
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