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Італія не буде брати участь в бойових діях у Сирії

Проте держава допоможе своїм партнерам у логістичній сфері
Італія не буде брати участь у військових діях в Сирії, повідомили в офісі прем'єр-міністра країни.
Італія не буде брати участь в бойових діях у Сирії Фото: instpres.univ.kiev.ua

Глава уряду Паоло Джентилони 12 квітня поспілкувався з кількома зарубіжними колегами, у тому числі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Після цього він заявив, що Італія не буде воювати, але надасть партнерам логістичну допомогу, - інформує РБК.

Нагадаємо, на прес-конференції в Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина не стане брати участь в можливій військовій операції західних країн на території Сирії.
 

Ударна група ВМС США готова вразити цілі у Сирії. Два есмінці США, озброєні крилатими ракетами Томагавк, реактивні літаки і підводні човни знаходяться в стані готовності завдати військового удару по цілях у Сирії.

Раніше, Stratfor оприлюднив ймовірні цілі удару американських ракет в Сирії. Під удар потрапляють об'єкти, пов'язані з "програмою створення хімічної зброї".

Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила використання хімзброї військами Асада в Думі. У заяві організації також наведено непідтверджені дані про загибель 70 осіб, які переховувалися від бомбардування в підвалах.

11 квітня Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.

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12 04 2018 21:45
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