Італія очолила ОБСЄ і закликала сторони повністю виконати Мінські угоди

Італія, з 1 січня 2018 року, прийняла від Австрії головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі і пообіцяла продовжити зусилля щодо імплементації Мінських угод.

Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

"Криза в Україні і навколо неї поставила під сумнів самі принципи, на яких ОБСЄ заснована. Італія продовжить підтримувати зусилля ОБСЄ з метою мирного врегулювання конфлікту і настійно закликає сторони повністю виконати Мінські угоди", - сказав глава МЗС Італії Анжеліна Альфано.

Крім того, він анонсував продовження "женевського формату" переговорів щодо Грузії, переговорів у форматі "5+2" по Придністров'ю і роботи Мінської групи щодо Нагірного Карабаху.

Як зазначив Альфано, ключовим пріоритетом Італії під час головування в ОБСЄ в 2018 році стане "зміцнення багатовекторного підходу як інструменту, який відновить "дух Гельсінкі" (Гельсінського Заключного акту 1975 року) і подальше зміцнення миру, безпеки, стабільності і співпраці".

У повідомленні також зазначається, що гаслом італійського головування в організації буде "Діалог, право власності, відповідальність".

Повний перелік пріоритетів італійського головування в організації Альфано представить 11 січня на засіданні Постійної ради у Відні.

Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту забезпечити гідні умови обміну заручниками.