Італія очолила ОБСЄ і закликала сторони повністю виконати Мінські угоди
Про це йдеться на сайті ОБСЄ.
"Криза в Україні і навколо неї поставила під сумнів самі принципи, на яких ОБСЄ заснована. Італія продовжить підтримувати зусилля ОБСЄ з метою мирного врегулювання конфлікту і настійно закликає сторони повністю виконати Мінські угоди", - сказав глава МЗС Італії Анжеліна Альфано.
Крім того, він анонсував продовження "женевського формату" переговорів щодо Грузії, переговорів у форматі "5+2" по Придністров'ю і роботи Мінської групи щодо Нагірного Карабаху.
Як зазначив Альфано, ключовим пріоритетом Італії під час головування в ОБСЄ в 2018 році стане "зміцнення багатовекторного підходу як інструменту, який відновить "дух Гельсінкі" (Гельсінського Заключного акту 1975 року) і подальше зміцнення миру, безпеки, стабільності і співпраці".
У повідомленні також зазначається, що гаслом італійського головування в організації буде "Діалог, право власності, відповідальність".
Повний перелік пріоритетів італійського головування в організації Альфано представить 11 січня на засіданні Постійної ради у Відні.
Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту забезпечити гідні умови обміну заручниками.
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