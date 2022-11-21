Італія продовжить постачання зброї до України наступного року

Уряд Італії звернеться до парламенту з проханням ухвалити новий закон про військові та цивільні постачання в Україну протягом 2023 року.

Про це повідомляє Il Foglio .

Уряд Італії може щоразу спрямовувати допомогу Україні без дозволу парламенту на підставі закону, термін дії якого спливає наприкінці року.

"Міністерство оборони незабаром запропонує продовжити той самий захід, поширивши його на весь 2023 рік", - заявив міністр оборони Гвідо Кросетто.

Крозетто сказав, що Італія продовжить постачання зброї, як це було раніше, "у терміни та способи, які ми погодимо з нашими атлантичними союзниками та з Києвом".

Крозетто належить до "Братів Італії", правої партії нового прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, яка є стійким прихильником України .

Два інших ключових члени правлячої коаліції, Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, налаштовані більш двояко, оскільки обидва мають історичні зв'язки з президентом росії путіним.

Нагадаємо, що у США назвали суму допомоги, переданої Україні.