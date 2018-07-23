Італія прийматиме мігрантів, врятованих в рамках місії ЄС, - глава МЗС
Про це заявив глава МЗС Італії Енцо Моаверо Міланезі, повідомляє The Associated Press.
Італія намагається переглянути мандат європейської операції "Софія", щоб врятованих мігрантів не привозили виключно в Італії.
Командир "Софії" нещодавно наказав кораблям, які беруть участь в операції, повернутися в порт, але в понеділок німецькі офіційні особи заявили, що німецький корабель, який бере участь в операції, знову відправився в море.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив у понеділок, що протягом наступних п'яти тижнів країни ЄС обговорять, як розподіляти по Європі мігрантів, врятованих у Середземному морі.
Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта.
Також, Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту.
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