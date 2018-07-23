Італія прийматиме мігрантів, врятованих в рамках місії ЄС, - глава МЗС

Раніше Італія попросила Єврокомісію створити агентство з нагляду за розподілом мігрантів, врятованих у Середземному морі

Італія дозволить висаджуватися не своїй території мігрантам, врятованим у Середземному морі в рамках морської операції Європейського союзу.

Про це заявив глава МЗС Італії Енцо Моаверо Міланезі, повідомляє The Associated Press.

Італія намагається переглянути мандат європейської операції "Софія", щоб врятованих мігрантів не привозили виключно в Італії.

Командир "Софії" нещодавно наказав кораблям, які беруть участь в операції, повернутися в порт, але в понеділок німецькі офіційні особи заявили, що німецький корабель, який бере участь в операції, знову відправився в море.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив у понеділок, що протягом наступних п'яти тижнів країни ЄС обговорять, як розподіляти по Європі мігрантів, врятованих у Середземному морі.

Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта.

Також, Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту.