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Італія прийматиме мігрантів, врятованих в рамках місії ЄС, - глава МЗС

Раніше Італія попросила Єврокомісію створити агентство з нагляду за розподілом мігрантів, врятованих у Середземному морі
Італія дозволить висаджуватися не своїй території мігрантам, врятованим у Середземному морі в рамках морської операції Європейського союзу.
Італія прийматиме мігрантів, врятованих в рамках місії ЄС, - глава МЗС Фото: theguardian.com

Про це заявив глава МЗС Італії Енцо Моаверо Міланезі, повідомляє The Associated Press.

Італія намагається переглянути мандат європейської операції "Софія", щоб врятованих мігрантів не привозили виключно в Італії.

Командир "Софії" нещодавно наказав кораблям, які беруть участь в операції, повернутися в порт, але в понеділок німецькі офіційні особи заявили, що німецький корабель, який бере участь в операції, знову відправився в море.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив у понеділок, що протягом наступних п'яти тижнів країни ЄС обговорять, як розподіляти по Європі мігрантів, врятованих у Середземному морі.

Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта.

Також, Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту.

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23 07 2018 21:52
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