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Італія разом з Францією може передати Україні системи ППО, - ЗМІ

Італія має плани спільно з Францією передати Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.
Італія разом з Францією може передати Україні системи ППО, - ЗМІ Фото: mil.gov.ua

Про це повідомляє La Repubblica.

Як пише видання, SAMP-T може увійти в шостий пакет військової допомоги Україні, котрий уряд Італії має затвердити в середині листопада. У виданні, однак, зазначають, що наміри передати таке озброєння Україні можуть зіткнутися з політичними конфліктами в правлінні.

Якщо ж все-таки рішення про поставки SAMP-T буде ухвалено, то Італія передасть радари, а Франція - пускові установки. Зазначається, що цей ЗРК - найдосконаліша європейська система ППО, здатна вражати літаки, безпілотники і ракети. Видання пише, що одна така батарея спроможна закрити небо над цілим мегаполісом. Наразі таких систем дуже мало - 10 знаходяться на озброєнні Франції і ще 5 - у Італії.

Крім того, Італія може передати Україні свої сухопутні зенітні ракетні комплекси Spada/Aspide, які були виведені з експлуатації, але все ще здатні збивати літаки та безпілотники.

Раніше повідомлялось, що  уряд Італії передав Україні важке озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню та самохідні артилерійські установки.

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30 10 2022 20:10
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