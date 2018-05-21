Італія: "Рух 5 зірок" і "Ліга" погодили кандидатуру прем’єра

В Італії ультраправі і популісти домовилися про кандидатуру прем'єра

В Італії антисистемний "Рух 5 зірок" і ультраправа "Ліга" досягли домовленості щодо кандидатури наступного прем’єр-міністра.

Як повідомив лідер "Ліги" Маттео Сальвіні, домовленість включає і членів майбутнього уряду, інформує Agence France Press.

"Ми домовилися щодо голови і міністрів уряду і сподіваємося, що ніхто не накладе вето на вибір, який представляє волю більшості італійців", - сказав Сальвіні, додавши, що ані він сам, ані лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо не буде прем’єром.

За даними ЗМІ, Сальвіні у майбутньому уряді має обійняти посаду глави МВС, а Ді Майо може стати або міністром праці, або міністром економічного розвитку.

Прем'єром же може стати майже не відомий професор приватного права Джузеппе Конте.

Очікується, що партії оголосять про те, хто очолить уряд, на зустрічі з президентом Серджо Маттареллою. Маттарелла спершу має схвалити кандидатуру прем’єра, потім уряд має отримати підтримку парламенту.

Нагадаємо, президент Італії шукає посередника, щоб вивести країну з політичного глухого кута. Наступним кроком президента може бути призначення посередника для проведення більш гнучких неофіційних переговорів.

В італійському парламенті нового скликання обрали голів обох палат. Спікером Сенату вперше з часів Сардинського королівства, що передував процесу об'єднання Італії в XIX столітті, стала жінка.

Берлусконі пообіцяв підтримати відносять себе до праворадикальної "Лігу" у формуванні уряду Італії. Коаліція правоцентристської партії Берлусконі з праворадикальними групами отримала на виборах найбільше місць.

Вибори в Італії принесли перемогу лояльним до Росії і неприхильним до ЄС силам. Великим переможцем на італійських виборах називають президента Росії Володимира Путіна. Адже і "Ліга", і "Рух п'яти зірок", і Forza Italia Берлусконі прихильні до Кремля.