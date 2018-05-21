Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Італія: "Рух 5 зірок" і "Ліга" погодили кандидатуру прем’єра

В Італії ультраправі і популісти домовилися про кандидатуру прем'єра
В Італії антисистемний "Рух 5 зірок" і ультраправа "Ліга" досягли домовленості щодо кандидатури наступного прем’єр-міністра.
Італія: "Рух 5 зірок" і "Ліга" погодили кандидатуру прем’єра Фото: EPA/UPG

Як повідомив лідер "Ліги" Маттео Сальвіні, домовленість включає і членів майбутнього уряду, інформує Agence France Press.

"Ми домовилися щодо голови і міністрів уряду і сподіваємося, що ніхто не накладе вето на вибір, який представляє волю більшості італійців", - сказав Сальвіні, додавши, що ані він сам, ані лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо не буде прем’єром.

За даними ЗМІ, Сальвіні у майбутньому уряді має обійняти посаду глави МВС, а Ді Майо може стати або міністром праці, або міністром економічного розвитку.

Прем'єром же може стати майже не відомий професор приватного права Джузеппе Конте.

Очікується, що партії оголосять про те, хто очолить уряд, на зустрічі з президентом Серджо Маттареллою. Маттарелла спершу має схвалити кандидатуру прем’єра, потім уряд має отримати підтримку парламенту.

Нагадаємо, президент Італії шукає посередника, щоб вивести країну з політичного глухого кута. Наступним кроком президента може бути призначення посередника для проведення більш гнучких неофіційних переговорів.

В італійському парламенті нового скликання обрали голів обох палат. Спікером Сенату вперше з часів Сардинського королівства, що передував процесу об'єднання Італії в XIX столітті, стала жінка.

Берлусконі пообіцяв підтримати відносять себе до праворадикальної "Лігу" у формуванні уряду Італії. Коаліція правоцентристської партії Берлусконі з праворадикальними групами отримала на виборах найбільше місць.

Вибори в Італії принесли перемогу лояльним до Росії і неприхильним до ЄС силам. Великим переможцем на італійських виборах називають президента Росії Володимира Путіна. Адже і "Ліга", і "Рух п'яти зірок", і Forza Italia Берлусконі прихильні до Кремля.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2018 13:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.