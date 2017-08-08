Італія та Німеччина прийняли найбільше біженців з Донбасу

П'ять європейських країн прийняли найбільшу кількість біженців з Донбасу.

9 616 біженців прийняла Німеччина, 9 319 - Італія, 4 278 - Польща, 3 459 - Франція, 3 148 - Швеція, повідомляють "Новости Донбасса" зпосиланням на Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

"Дані про зовнішнє переміщення показують загальну кількість заяв по отримання притулку, поданих громадянами України з початку розвитку ситуації на Донбасі в січні 2014 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Росію перемістилися 427,240 жителів Донбасу.

Майже 1,6 мільйона жителів Донбасу і Криму вважали за краще залишитися в Україні і отримати статус внутрішньо переміщеної особи.

Нагадаємо, що за даними, оприлюдненими наприкінці червня МВС Іспанії, у 2016 році з проханням про надання політичного притулку у цій країні звернулися загалом 15700 іноземців. З них майже чотири тисячі - венесуельці, майже три тисячі - сирійці та 2 570 - громадяни України.