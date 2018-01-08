Італія врятувала понад 100 мігрантів і повернула їх до Лівії

ООН запідозрила Італію в порушенні міжнародного права, після того, як італійське судно врятувало понад 100 мігрантів і повернуло їх назад до Лівії.

За даними іспанської благодійної організації Proactiva Open Arms, італійський буксир Asso 28 врятував у понеділок, 30 липня, 108 мігрантів в міжнародних водах і відправив їх у країну відправлення - Лівію, повідомляє Euractiv .

Однак берегова охорона Італії заявила, що порятунок координувався з лівійською береговою охороною в національних водах країни.

Агентство з міграції ООН почало розслідування цієї справи. У разі порятунку мігрантів у міжнародних водах, ООН визнає це порушенням міжнародного права, Згідно з його положеннями, люди, врятовані в міжнародних водах, не можуть бути повернуті в місце, де їх життю загрожує небезпека. ООН і Євросоюз визначають Лівію як небезпечне місце.

Минулого тижня більш ніж 600 африканських мігрантів вторглися до іспанської Сеути після штурму подвійного прикордонного загородження з Марокко та нападу на поліцію. Іспанія перевершила Італію як кінцеву точку маршруту для мігрантів, що перетинають Середземне море.

Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта.

Також, Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту.